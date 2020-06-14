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В "Борисполе" планируют модернизировать систему контроля

В "Борисполе" планируют модернизировать систему контроля
Обновлено 00:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Реализация проекта планировалась на 2020-й, но ее решено перенести на следующий год.

Международный аэропорт "Борисполь" планируют оборудовать системами биометрического контроля в 2021 году.

Об этом «Обозревателю» рассказал директор по стратегическому планированию аэропорта Антон Борисюк.

Он уточнил, что реализация проекта запланирована на 2020-й, но ее решено перенести на следующий год.

"Нормативная база в Украине это уже позволяет. Экспериментальный период полтора года такой аппарат в зоне прилета работал. Закупка оборудования запланирована, но, к сожалению, из-за финансирования проект будет реализован только в 2021 году", – отметил Борисюк.

Он также рассказал, как будет работать такая система: "При прохождении такого контроля достаточно приложить к аппарату паспорт, камера проверяет, что вы это вы. Информация поступает на пульт инспектора, который контролирует одновременно несколько кабинок, затем ворота открываются, и вы можете проходить".

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Аэропорт, Борисполь.

Автор:

Телеграф
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