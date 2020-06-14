В Ровенской области количество зараженных коронавирусом выросло на 30 человек

В Ровенской области уже 2372 случая заболевания коронавирусом.

В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19.

Сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Возраст новых больных от 3 до 84 лет.

Сейчас на Ровенщине от первого больного зарегистрировано 2372 случая заболевания коронавирусной болезни. Число жертв коронавируса не изменилось – 46 летальных случаев. Кроме того, COVID-19 уже побороли 1274 жители Ровенской области.

В лабораториях области остается 169 образцов.

Напоминаем, 12 июня во Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания COVID-19.