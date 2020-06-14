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Воскресенье, 14.06.2020

После восьми часов поисков под Одессой нашли пропавшую спортсменку (Видео)

В Одесской области 8 часов велись поиски пропавшей спортсменки, которая во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik получила тепловой удар и потеряла сознание. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева пропала 13 июня. Сообщение о том, что известная спортсменка исчезла на территории Куяльницкого лимана, поступило в полицию вечером. «Девушку, которая около 14.00 отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, но их попытки не дали результата», - сообщили в главке. В поисках указанной жительницы Одесской области были задействованы сотрудники Беляевского отдела полиции, кинологи, спецподразделение с приборами ночного видения, и сотрудники прокуратуры. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и успешно завершились после того, как к ним были подключены специалисты криминального подразделения полиции. Отмечается, что Катющеву, пребывавшую в бессознательном состоянии, нашли возле лимана. Ее оперативно доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи в болотистой почве переохладилась. Как сообщил пресс-секретарь Одесской ОГА, участник Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Денис Соколов, Катющеву обнаружили на маршруте забега, ее поиски продолжались около 8 часов. «Когда стемнело, на финише ультрамарафона вокруг Куяльницкого лимана собралось около 40 волонтеров - представители бегового сообщества», - рассказал Соколов, отметив, что к тому времени кинологи завершили свою часть работы - собаки не взяли след. В поисках также приняли участие волонтеры на внедорожниках и мотоциклах. На место прибыли представители Красного Креста Украины. Спортсмены с налобными фонариками прочесывали побережье от финиша до одного из контрольных пунктов маршрута марафона, где в последний раз видели спортсменку. Волонтеры и на джипах и полицейские двигались во встречном направлении. Как отмечает Соколов, Odessa Ultra-Trial Kuyalnik — тяжелых марафон. Спортсмены должны были в жару по пустынной местности преодолеть около 70 км по глине, затрудняет передвижение лиманная соль. «Главная опасность - на склонах: там есть «колодцы» по 5-6 метров глубиной. Они извилистые, просвечиваются плохо, очень легко обваливаются», - акцентировал Соколов. Также затруднил поиски ливень. В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik приняли участие более 100 спортсменов со всей Украины.
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Одесса, Полиция, Происшествие, Спортсменка.
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