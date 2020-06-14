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Что за год произошло со стоимостью ремонта квартир в Киеве

Что за год произошло со стоимостью ремонта квартир в Киеве
13:44 Сегодня Телеграф
Ремонт квартир в Киеве

 

У каждого человека имеются свои представления относительно того, каким хочется видеть своё жильё. Приобретая вторичку, мы ориентируемся на понравившуюся схему квартиры, количество комнат и общую площадь, а отделку меняем согласно собственному вкусу и финансовым возможностям. Ремонт в новостройке делается всегда: Kabanchik.ua проанализирует годовое изменение цен на работу и покажет, что специалистов с этого ресурса заказывать выгоднее, чем пользоваться услугами компаний из Киева. 

Ситуация, сложившаяся на строительном рынке

Кроме столичных компаний, в городе трудится множество специалистов из пригорода и более дальних населённых пунктов. Не имея достаточного заработка в своём городе, люди, выполняющие частичный или комплексный ремонт в жилом фонде, приезжают в Киев и активно рекламируют свои услуги через интернет, печатную рекламу. Чтобы конкурировать с компаниями, мастера немного понижают цену на свою работу и стараются «взять качеством». В противном случае заказчик не заплатит за труд, а они останутся без заработка.

Среди клиентов тоже наблюдается разная потребность в рабочих руках. Те, кто побогаче, заказывают евроремонты, где используются лучшие строительные материалы. По причине лимитированного количества денег значительная часть людей многие работы выполняет самостоятельно. Лишь на более сложные задания, требующие хороших навыков и профильного инструмента, приглашают специалистов.

Из чего состоит ремонт жилых помещений

1. Самое глобальное преобразование – это изменение планировки. Демонтажные работы требуют немалых расходов, так как они глобально преобразуют внутреннюю обстановку квартиры. Клиенты хотят выполнить перенос входа и расширение балконного пространства, установку/ снос перегородок, замену конструкции потолков. Наиболее часто заказывается владельцами недвижимости замена сантехнических и канализационных трубных коммуникаций с последующим монтажом новых ванн, душевых кабин, унитазов, биде.

2. Обновление электропроводки, прокладка дополнительных каналов с целью увеличения точек активации необходимы, если в квартире имеются провода, прослужившие десятки лет. Жильцы предпочитают делать полы с подогревом, устраивать основное и дополнительное освещение, что увеличивает количество потребляемого тока. Поэтому лучше изначально сменить то, что способно подвести и создать опасность возгорания.

3. Работы по укладке напольного покрытия. Вначале надо уровнять по высоте поверхность чернового пола стяжкой и только после этого приступать к размещению вариантов пола. Финишным материалом выбирают чаще всего ламинат, паркет, современный линолеум. Тем, кто возводит частный дом по индивидуальному проекту, заказывают полы из натурального камня или их имитацию из керамогранита.

4. Отделочные работы сопровождают любой ремонт. Для стен предложен богатый выбор покрытий: краска, сухие обои, навесные панели, стилевый декор «под кирпич», имитация дерева, камня, металла. При установке гипсокартонных перегородок обе их вертикальные плоскости требуется декоративно облагородить. В санузле используются водостойкие материалы.

5. Остекление балконов. Если в планах ─ заменить рамы, то добавляется операция по демонтажу, отделке откосов. Тем, кто хранит на балконе продуктовые запасы, обустраивает цветочную оранжерею, создаёт пространство для отдыха или хобби, понадобится укладка утеплителя по внутреннему периметру с обшивкой деревянными панелями.

6. Установка новых межкомнатных дверей. Делается на завершающей стадии ремонта. Если полотна можно заказать с доставкой к входу в квартиру, то установка затребует рук специалистов.

Цены на выполняемые работы

В среднем, стоимость ремонтов в Киеве подорожала за год на 15-25%, а в некоторых вопросах – и на 30%. Это связано не только с очередным повышением цен на строительные продукты, топливо, но и карантинными мероприятиями, во время которых фирмы простаивали, не получая дохода.

Косметический ремонт предлагается по цене от 2100 грн./м². Капитальное переустройство жилья рассчитывают по 2700-3200 грн./м², а выполнение евроремонтных работ начинается от 3100 грн./м².

Чем поможет наш ресурс

Демонтажные, сантехнические, электрические, отделочные работы в Киеве на Kabanchik.ua представлены в большом ассортименте. Здесь вы сумеете:

- напрямую поговорить с выбранным исполнителем;

- выставить свою стоимость за будущую услугу (она может быть на 15-20% ниже среднерыночной);

- при желании сменить до начала работ исполнителя, вызывающего сомнения в компетентности.

Чтобы не переплачивать лишние деньги за аналогичную работу, заказывайте специалистов на крупном украинском ресурсе «Кабанчик». Отзывы, оставляемые в профиле мастеров, помогут сориентироваться относительно подходящей кандидатуры.

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Автор:

Телеграф
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