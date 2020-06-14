Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп

Мужчина вел себя агрессивно, оттолкнул лестницу спасателей и выпрыгнул с балкона.

В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара, а в квартире нашли труп женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пожар произошел на ул. Михайловской, 22, в Шевченковском районе столицы.

"По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что представляло прямую угрозу жизни пожарных, и наконец просто выпрыгнул с балкона", - говорится в сообщении.

Пострадавшего сразу передали медикам в сопровождении правоохранителей.

Во время тушения пожара в квартире был обнаружен труп женщины. Обстоятельствами данного происшествия будут заниматься правоохранительные органы.