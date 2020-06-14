На Закарпатье пограничники задержали группу нелегалов

Пограничники на Закарпатье обнаружили группу мигрантов из Юго-Восточной Азии.

Пограничники Чопского отряда в воскресенье в четвертый раз за последние два месяца задержали значительную группу незаконных мигрантов из Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации, предварительно предоставленной словацкими пограничниками, сегодня утром патруль от отделения пограничной службы "Новоселица" обнаружил в лесу 8 иностранцев, которые двигались в сторону государственной границы, преодолевая горы. Их удалось остановить в 100 метрах от границы. Семеро граждан Афганистана, среди которых двое несовершеннолетних, и один выходец из Индии пытались незаконно попасть в соседнюю Словакию в обход пунктов пропуска", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что с целью выявления причастных к правонарушению, привлечено офицеров оперативно-розыскного отдела и наряды от соседних подразделений. Во взаимодействии с работниками Национальной полиции также перекрыто возможные направления движения транспортных средств, которые могли использоваться для подвоза незаконных мигрантов.

Сейчас оперативные и поисковые мероприятия продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Молдова за организацию нелегальной миграции на территории Республики.