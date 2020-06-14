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На Херсонщине за сутки коронавирусом заболели трое человек

На Херсонщине за сутки коронавирусом заболели трое человек
23:57 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
На Херсонщине выявили три новых случая COVID-19.

На Херсонщине за последние сутки проведено 42 ПЦР-исследования и 190 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 3 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19.

Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Все инфицированные являются жителями Херсона: Две женщины, 38 лет и 59 лет, и мужчина 59 лет.

“Контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. Их состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором”, — сообщил Гусев.

Председатель ОГА сообщил, что сейчас в области 183 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Из них:

  • 174 человека побороли недуг;
  • 6 — инфицированы на COVID-19;
  • 3 — умерли.

⠀ “Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 6720 тест-систем”, — резюмировал глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 31 154 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 889 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Херсонщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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