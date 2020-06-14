На Буковине в озере обнаружили утопленника

В Черновцах в водоеме полиция нашла тело 22-летнего парня.

Тело умершего спасатели нашли в озере в Черновцах. Полицейские установили личность погибшего. По предварительной информации, мужчина мог покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Черновицкой области.

“Сегодня, 14 июня, на спецлинию „102“ поступило сообщение о том, что в озере на улице Парковый проезд спасатели нашли мертвым неизвестного мужчину. Сотрудники Ситуационного центра ГУНП в Черновицкой области направили на место происшествия следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции”, — сообщили правоохранители.

Установлено, что погибшим является 22-летний житель поселка городского типа Кельменцы, который работал в Черновцах.

“В ходе осмотра тела судебно-медицинский эксперт не обнаружил видимых следов насильственной смерти. Полицейские направили погибшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти”, — сообщили в пресс-центре.

Сейчас следователи Шевченковского отделения полиции решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.