На Буковине уже почти 4 тысячи больных коронавирусом

В Черновицкой области еще 43 человека заболели на коронавирус.

В Черновицкой области за сутки зафиксировано 43 случая инфицирования коронавирусом, всего COVID-19 выявлен у 3964 человек.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«На Буковине сегодня, 14 июня, официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов», - написал руководитель области.

Он добавил, что в то же время 18 буковинцев одолели COVID-19 - они дважды получили отрицательный результат тестов.

Общая численность инфицированных в Черновицкой области с первого установленного случая составляет 3964 человека.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.