На Ровенщине на 56 человек возросло число инфицированных COVID-19

В Ровенской области у 56 человек подтвердили COVID-19.

По состоянию на вечер 14 июня в Ровенской области у 56 человек подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас в области выявили 2248 случаев заражения.

Сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Больше всего новых случаев обнаружили в областном центре (12), Березовском и Ровенском районах (по 9).

Возраст больных от 4 до 73 лет.

В воскресенье от осложнений болезни умерла 73-летняя жительница области. Таким образом, на Ровенщине уже 47 летальных случаев, вызванных коронавирусом.

В то же время вылечились 1303 жители области, за последние сутки – 29.

"На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – подытожил председатель ОГА.