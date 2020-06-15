На Ровенщине на 56 человек возросло число инфицированных COVID-19

По состоянию на вечер 14 июня в Ровенской области у 56 человек подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас в области выявили 2248 случаев заражения.
Сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.
Больше всего новых случаев обнаружили в областном центре (12), Березовском и Ровенском районах (по 9).
Возраст больных от 4 до 73 лет.
В воскресенье от осложнений болезни умерла 73-летняя жительница области. Таким образом, на Ровенщине уже 47 летальных случаев, вызванных коронавирусом.
В то же время вылечились 1303 жители области, за последние сутки – 29.
"На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – подытожил председатель ОГА.