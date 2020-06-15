Пограничники задержали дезертира, который хотел сбежать в Венгрию

На Закарпатье задержали неизвестного на расстоянии 15 метров до границы.

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался нелегально попасть в Венгрию. Нарушитель оказался дезертиром, осужденным к лишению свободы.

Об этом в Facebook сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Пограничники отдела "Тиса" Чопского отряда задержали 24-летнего украинца, пытавшегося вне пунктов пропуска попасть в Венгрию. Мужчину, который приближался к госрубежу, заметил пограничный патруль. Группа реагирования, которую выслали на помощь наряду, задержала неизвестного на расстоянии 15 метров до границы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у мужчины не было при себе никаких документов. В результате проверки пограничники установили, что задержанный является жителем Черниговщины, осужденным к лишению свободы за дезертирство. Он намеревался незаконно покинуть территорию Украины.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение. Он будет передан представителям военной службы правопорядка.