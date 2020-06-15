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На Донетчине зафиксировали рекордную вспышку заболеваний COVID-19

На Донетчине зафиксировали рекордную вспышку заболеваний COVID-19
03:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
В Донецкой области зафиксировали рекордное число заражений за сутки.

За сутки в Донецкой области наличие нового типа коронавируса COVID-19 подтвердили в еще 42 человек.

Это самый высокий суточный прирост новых случаев заражения от начала пандемии, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Отмечается, что пациентам от 5 до 80 лет. Больше всего инфицированных, а именно восемь, зафиксировали в Краматорске.

Еще шестерых, большинство из которых являются медработниками - в Дружковке. А вот в Селидово коронавирусом заразился 5-летний мальчик.

От начала вспышки в Донецкой области новую коронавирусную инфекцию подхватили 334 человека. Из них 143 пациента уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как шестеро умерли от осложнений новой болезни.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Мариуполе, где недугом заразилась более сотни жителей.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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