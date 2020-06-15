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На Закарпатье за последние двое суток выявили 126 случаев коронавируса

На Закарпатье за последние двое суток выявили 126 случаев коронавируса
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ
Всего с начала эпидемии на Закарпатье диагноз COVID-19 установлен у 1632 жителей.

За последние двое суток COVID-19 подтвержден у 126 жителей Закарпатья, столь высокий показатель обусловлен пренебрежением карантинными ограничениями.

Об этом в Facebook сообщает Закарпатская ОГА.

"За последние двое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19 методом ПЦР. Это антирекорд коронавирусной статистики на Закарпатье. Преимущественно болеют те, кто пренебрегает карантинными ограничениями: принимают участие в массовых мероприятиях, не придерживаются социальной дистанции, масочного режима и т.д.", - указывается в сообщении.

Крупнейшим очагом вспышки коронавируса в области сегодня является село Стройное Свалявского района, указывают в ОГА. За последнюю неделю у 36 его жителей выявлена осложненная форма коронавируса в виде пневмонии.

Немало случаев инфицирования зафиксировано в Иршавском районе, в селах Заречье и Кушница. А в селе Люта Великоберезнянского района заболели более десяти работников швейного цеха.

Учитывая ситуацию, региональный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации издал распоряжение об усилении контроля за выполнением противоэпидемических мер в области.

Всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 установлен у 1632 закарпатцев, отмечают в ОГА. Умерли 40 человек, выздоровели - 684.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.

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Закарпатье, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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