На киевских пляжах запрещено купаться

Мэр столицы заявил, что на городских пляжах Киева запрещено купаться - они открыты только как прибрежные зоны отдыха.

В Киеве пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города", - сказал Кличко.

Он отметил, что на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. По его словам, людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Кличко добавил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Как сообщалось, на сегодняшний день в Киеве 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в частности за сутки выявлено 53 новых случая.