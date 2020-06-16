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На Житомирщине пьяная женщина с 5-летним ребенком пыталась броситься под поезд

На Житомирщине пьяная женщина с 5-летним ребенком пыталась броситься под поезд
02:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция
В Житомирской области женщина решила броситься под поезд с 5-летней дочкой.

На Житомирщине женщина в нетрезвом состоянии хотела прыгнуть под поезд вместе с 5-летней дочкой из-за ссоры с родственниками.

О том, что 45-летняя жительница Романовского района хочет наложить на себя руки, заявил ее брат, который позвонил на "102", сообщили в ГУНП в Житомирской области.

Мужчина просил полицейских спасти обоих, поскольку сам физически не успевал добраться к месту. Правоохранители были недалеко и вовремя выхватили женщину с ребенком из-под поезда.

В телефонном разговоре с братом она сказала о своем намерении и положила трубку. Сколько мужчина не пытался снова связаться с ней, женщина больше не отвечала.

Оказалось, что она оставила телефон дома, а сама отправилась в сторону путей.

"К счастью, мы были недалеко, всего за несколько километров и сразу отправились туда. Женщину с ребенком мы заметили далековато от станции, они шли по рельсам. Мы сразу побежали к ним", - рассказал полицейский Виталий Ришивский.

Правоохранитель вытолкал их из колеи, где за мгновение промчался поезд.

"Уже потом мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка", - заявил Михаил Пясковский.

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Их обоих осмотрели врачи. Девочку передали родственникам, пока социальные службы будут решать вопрос ее дальнейшего безопасного воспитания.

На женщину полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям. Продолжается дальнейшая проверка.

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Житомирская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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