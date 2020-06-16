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COVID-19: в одной из областей решили ужесточить карантин

COVID-19: в одной из областей решили ужесточить карантин
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф
В Ивано-Франковской области комиссия из-за роста заболеваний коронавирусом приостановили работу фитнес-центров, спортивных залов, учреждений культуры.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского горсовета.

"По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили:

  • Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

  • Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

  • Разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м".

По данным СНБО, в Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусной болезнью, ни одного летального случая от коронавируса и 7 выздоровлений. За все время пандемии в городе было 1809 подтвержденных случая COVID-19, умер 91 больной человек, выздоровели 1 037. Сейчас болеют COVID-19, соответственно, 681 человек.

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Все по теме:

Ивано-Франковская область, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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