COVID-19: в одной из областей решили ужесточить карантин

В Ивано-Франковской области комиссия из-за роста заболеваний коронавирусом приостановили работу фитнес-центров, спортивных залов, учреждений культуры.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского горсовета.

"По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили:

Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

Разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м".

По данным СНБО, в Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусной болезнью, ни одного летального случая от коронавируса и 7 выздоровлений. За все время пандемии в городе было 1809 подтвержденных случая COVID-19, умер 91 больной человек, выздоровели 1 037. Сейчас болеют COVID-19, соответственно, 681 человек.