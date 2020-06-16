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В Ровенской области полиция изъяла почти тонну янтаря

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В Ровенской области полиция изъяла почти тонну янтаря
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

В Ривненской области правоохранители сегодня, 16 июня, изъяли янтарь на $1,2 млн общим весом 858 кг, по предварительным данным часть камней имеет историческую ценность, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области, следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Ривненской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней. По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Также при экспорте злоумышленники использовали поддельные документы о его происхождении.

Так, правоохранители уже изъяли янтарь весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $1,2 млн. Отмечается, что среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от $10 тыс.

Напомним, 2 мая под процессуальным руководством Сарненской местной прокуратуры Ровенской области разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным приобретением, хранением и обработкой янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).

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Ровенская область, Полиция, Янтарь.

Автор:

Телеграф
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