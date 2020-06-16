Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена местная жительница

На Донбассе российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница.

Российские наемники вчера, 15 июня, обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, в результате чего ранение во дворе своего дома получила женщина, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что женщина была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферной ограждения домохозяйства", - добавили в ООС.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму