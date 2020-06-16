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Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена местная жительница

Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена местная жительница
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
На Донбассе российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница.

Российские наемники вчера, 15 июня, обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, в результате чего ранение во дворе своего дома получила женщина, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что женщина была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферной ограждения домохозяйства", - добавили в ООС.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Авдеевка, ООС.

Автор:

Телеграф
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