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Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
13:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела на Луганском направлении.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по нашим позициям на Луганском направлении", - сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

По его словам, в период с 5:05 по 5:40, боевики выпустили 10 мин 82-го калибра и использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела защитников Орехового.

"Также около 6:00, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Луганского", - рассказал Шаравара.

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Также по имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, 16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирования.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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