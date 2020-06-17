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Среда, 17.06.2020

Стрельба на Французском бульваре в Одессе: задержаны семь подозреваемых

"Правоохранители оперативно установили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины семерых подозреваемых в преступлении. Среди них - наши соотечественники и выходцы из Закавказья в возрасте от 22-х до 37-ми лет", - говорится в сообщении. Сообщается, что сейчас шестеро из них ожидают пресечения в изоляторе временного содержания, еще один - под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению. Также сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Однако впоследствии в больницу самостоятельно обратились двое мужчин с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, они оба были участниками этого конфликта. "Принимаются меры по установлению и задержанию других участников происшествия", - отмечается в сообщении.
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17:41 Сегодня Телеграф
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