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Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света
08:24 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура. Больше всего пострадали Черниговская, Житомирская и Киевская области.

По состоянию на 7:00 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 34, Житомирская - 27 и Киевская - 8. Об этом сообщает ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

17 июня на территории 3 областей (Винницкая, Одесская, Ровенская) вследствие непогоды произошло частичное повреждение кровель 21 жилого дома и здания поселкового совета, падения 2 деревьев, подтоплено 5 жилых домов, 18 домохозяйств, 5 колодцев и частично размыло улицу протяженностью 0,3 км.

Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны, откачано 628 м3 воды. От ГСЧС привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщалось, вследствие непогоды в ночь с 14 на 15 июня, в Украине обесточены почти 180 населенных пунктов в 9 областях.

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Все по теме:

Погода, ЛЭП, Электричество, Дождь, Ветер, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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