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Четверг, 18.06.2020

Пытки ребенка в Одесской области: полицейские объявили подозрение трем лицам (Видео)

В полиции заявляют, что инцидент произошел в апреле 2020 года. "Тогда, по словам соседей, 11-летнюю девочку якобы избила мать, поскольку она без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые напивались", - рассказали в ведомстве. "Следователи установили, что девочку не только били, но и привязывали на цепь, чтобы не сбегала из дома", - заявили в полиции, уточнив, что к этому причастна не только мать девочки, но ее сожитель и подруга. Дело переквалифицировали со статьи о легких телесных повреждения на ч.2 ст.127 (пытки). О подозрении сообщили всем трем лицам. Действия матери квалифицируют еще и по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком).
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Полиция, Одесская область, Пытки.
11:57 Сегодня Телеграф
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