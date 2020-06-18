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Чернобыльская зона продолжает отрываться для туристов

Чернобыльская зона продолжает отрываться для туристов
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
В Чернобыльской зоне отчуждения для туристических экскурсий сняли ряд карантинных ограничений.

В Чернобыльской зоне отчуждения для туристов в условиях адаптивного карантина доступны уже три маршрута, а также увеличено разрешенное количество дней пребывания.

Об этом сообщает ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗО" на странице в Facebook.

"После того, как зона отчуждения была вновь открыта для посещения на период действия адаптивного карантина посетители могли находиться на ее территории только один день. Эта временная мера отменена. На данный момент пребывание в Чернобыльской зоне с ознакомительной целью увеличивается до 5 суток, как это было раньше", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОТИО УЗО подчеркнули, что сейчас уже действуют три маршрута по территории Чернобыльской зоны:

  • КПП "Дитятки", село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС;
  • КПП "Дитятки" - Чернобыль - село Красное (маршрут №9);
  • КПП "Дитятки" - Чернобыль - село Опачичи - село Куповатое (маршрут №13).

В условиях адаптивного карантина после открытия зоны отчуждения для туристов с 1 июня действовал только один маршрут – первый из перечисленных выше.

Специалисты Центра организационно-технического и информационного обеспечения УЗО подчеркнули, что два маршрута, посещение которых на данный дополнительно разрешено, были закрыты в связи с пожарами, произошедшие в апреле-мае. Но после всех регламентированных проверок маршруты признали безопасными для посещения и открыли.

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Стоит отметить, что самый интересный объект на маршруте №9 - деревянный храм Архистратига Михаила, построенный в 1800 году. Храм можно увидеть в заброшенном селе Красное. В наше время здесь проводят службу раз в год, в поминальные дни, когда в Красное приезжают бывшие жители.

Маршрут №13 пролегает через деревни, в которых живут самопоселенцы. С каждым годом их количество уменьшается. Так, например, в Опачичи осталась одна пожилая женщина, а в Куповатом постоянно проживает около 15 человек.

Также в ЦОТИО УЗО напомнили туристам, что отныне на экскурсии допускают группы в составе 50 человек, вместо 10.

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Чернобыль, Чернобыльская АЭС.

Автор:

Телеграф
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