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На Донбассе украинские военные ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами (Видео)

На Донбассе украинские военные ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами (Видео)
23:49 Чт, 18 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua
На Донбассе военные ВСУ уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами.

18 июня 93-я бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Сегодня 93-я бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами. Этому предшествовало уничтожение двух минометов российских террористических войск", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в последние недели российские наемники обстреливали позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных Минскими соглашениями. "Артразведка бригады засекла, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила местонахождение минометных расчетов. Оккупантов заставили молчать, полностью разбив их укрепления и оружие", - отметили в Генштабе.

Уточняется, что в четверг утром украинские бойцы заметили возле этих позиций грузовик оккупантов.

"Террористы то ли подвезли БК, то ли наоборот решили перевезти оттуда боекомплект, который уцелел. В любом случае, 93-я бригада Холодный Яр помешала их планам. И теперь эти мины и снаряды больше никогда не полетят в сторону наших защитников", - подытожили в Генштабе.

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Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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