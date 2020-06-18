На Донбассе украинские военные ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами (Видео)

На Донбассе военные ВСУ уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами.

18 июня 93-я бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Сегодня 93-я бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами. Этому предшествовало уничтожение двух минометов российских террористических войск", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в последние недели российские наемники обстреливали позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных Минскими соглашениями. "Артразведка бригады засекла, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила местонахождение минометных расчетов. Оккупантов заставили молчать, полностью разбив их укрепления и оружие", - отметили в Генштабе.

Уточняется, что в четверг утром украинские бойцы заметили возле этих позиций грузовик оккупантов.

"Террористы то ли подвезли БК, то ли наоборот решили перевезти оттуда боекомплект, который уцелел. В любом случае, 93-я бригада Холодный Яр помешала их планам. И теперь эти мины и снаряды больше никогда не полетят в сторону наших защитников", - подытожили в Генштабе.