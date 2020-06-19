Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19
Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня

Погода резко испортится - объявлено штормовое предупреждение

Погода резко испортится - объявлено штормовое предупреждение
11:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
19 июня днем во всех областях Украины ожидается ухудшение погодных условий - пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах с градом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. В отдельных регионах страны ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, днем 19 июня пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Вследствие обильных осадков на реках Карпатского региона продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими отметками. 

При сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, образования локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия. На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных хозобъектов возле рек.

На Прикарпатье оползень повредил дорогу

В то же время в восточных, Сумской и Черниговской областях в пятницу спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

На выходных, 20 -21 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду с кратковременными дождями. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
03 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
04 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
05 Илон Маск о романе с Эмбер Херд и Карой Делевинь: "Жизнь слишком коротка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода резко испортится - объявлено штормовое предупреждение
Дожди, грозы и град: погода резко испортится
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
Звезда &quot;Белого солнца пустыни&quot; Галина Дашевская трагически погибла
Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь