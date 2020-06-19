Погода резко испортится - объявлено штормовое предупреждение

19 июня днем во всех областях Украины ожидается ухудшение погодных условий - пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах с градом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. В отдельных регионах страны ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, днем 19 июня пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Вследствие обильных осадков на реках Карпатского региона продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими отметками.

При сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, образования локальных селевых потоков, что может иметь негативные последствия. На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных хозобъектов возле рек.

В то же время в восточных, Сумской и Черниговской областях в пятницу спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

На выходных, 20 -21 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду с кратковременными дождями.