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На Кировоградщине иловый поток снес легковушку в кювет

На Кировоградщине иловый поток снес легковушку в кювет
23:46 Пт, 19 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
На Кировоградщине из-за непогоды легковой автомобиль угодил в кювет.

Вблизи села Захаривка на дороге М-13 Кропивницкий-Платоново образовалась река из ила, поток местами подорвал асфальт и едва не снес легковушку в ручей.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Кировоградской области.

"... автомобиль остановился в кювете. Несколько часов дорожники преодолевали последствия ливня - достали автомобиль, расчистили мост и дорогу от ила, обеспечили проезд транспорта, установили предупредительные знаки", - сообщили в пресс-службе.

Обочины намокли настолько, что не выдерживают веса техники, поэтому полностью ликвидировать повреждения не удалось.

В дальнейшем дорожники проверят наличие промоин и повреждений моста.

Напомним, сильный ливень затопил село на Закарпатье, разрушены мосты.

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ДТП, Кировоградщина.

Автор:

Телеграф
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