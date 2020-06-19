На Кировоградщине иловый поток снес легковушку в кювет

На Кировоградщине из-за непогоды легковой автомобиль угодил в кювет.

Вблизи села Захаривка на дороге М-13 Кропивницкий-Платоново образовалась река из ила, поток местами подорвал асфальт и едва не снес легковушку в ручей.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Кировоградской области.

"... автомобиль остановился в кювете. Несколько часов дорожники преодолевали последствия ливня - достали автомобиль, расчистили мост и дорогу от ила, обеспечили проезд транспорта, установили предупредительные знаки", - сообщили в пресс-службе.

Обочины намокли настолько, что не выдерживают веса техники, поэтому полностью ликвидировать повреждения не удалось.

В дальнейшем дорожники проверят наличие промоин и повреждений моста.

Напомним, сильный ливень затопил село на Закарпатье, разрушены мосты.