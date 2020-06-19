На Днепропетровщине произошел пожар в многоэтажке: эвакуировано 17 человек

На Днепропетровщине спасатели потушили пожар в многоэтажке.

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар и вывели из задымленных помещений 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"19-го июня в 14:04 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Центральной города Вольногорск, горит крыша шестиэтажного многоквартирного жилого дома ... По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на техническом этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан из верхних этажей. Спасатели вывели из задымленных помещений верхних этажей 17 человек, из которых 5 детей", - говорится в сообщении.

Указано, что огнем был уничтожен мусор на техническом этаже, на общей площади 80 метров. кв.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 16:13 и ликвидирован в 16:30. К тушению пожара привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Хмельницкой области произошел масштабный пожар на ферме из-за разряда молнии.