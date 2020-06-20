Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку

Во Львове пьяный водитель укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо.

Во Львове нетрезвый водитель на BMW покусал полицейского и ударил другого.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня около 6 часов, на улице Караджича, патрульные остановили автомобиль BMW, водитель которого имел признаки сильного алкогольного опьянения. В салоне, под рулем, лежала одна пустая бутылка из-под алкоголя и одна закупоренная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему предложили пройти проверку, однако мужчина отказался и начал вести себя агрессивно. Полицейские приняли решение задержать его.

"33-летний львовянин при задержании оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо. Мужчину сопроводили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП", - добавляется в сообщении.

Так, полицейские обратились за медицинской помощью. Теперь мужчине грозит ответственность за ст.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.