Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Арахамия рассказал, чем Верховная Рада отличается от Стэнфорда
Арахамия рассказал, чем Верховная Рада отличается от Стэнфорда
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
"Тоттенхэм" разошелся ничьей с "МЮ"
"Тоттенхэм" разошелся ничьей с "МЮ"
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку

Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку
Обновлено 00:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Во Львове пьяный водитель укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо.

Во Львове нетрезвый водитель на BMW покусал полицейского и ударил другого.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня около 6 часов, на улице Караджича, патрульные остановили автомобиль BMW, водитель которого имел признаки сильного алкогольного опьянения. В салоне, под рулем, лежала одна пустая бутылка из-под алкоголя и одна закупоренная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему предложили пройти проверку, однако мужчина отказался и начал вести себя агрессивно. Полицейские приняли решение задержать его.

"33-летний львовянин при задержании оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо. Мужчину сопроводили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП", - добавляется в сообщении.

Так, полицейские обратились за медицинской помощью. Теперь мужчине грозит ответственность за ст.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Полиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
02 Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
05 Ни грамма косметики: загорелая Леди Гага показала свою естественную красоту (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку
Во Львове нетрезвый водитель укусил полицейского за руку
&quot;Вирусная передача в популяциях может стать необратимой&quot;: ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь