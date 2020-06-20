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В Херсоне отец выгнал из дома 13-летнюю девочку

В Херсоне отец выгнал из дома 13-летнюю девочку
03:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
Правоохранителям мужчина заявил, что отказывается от детей.

В Херсоне в полицию обратилась 13-летняя девочка, которая рассказала, что отец постоянно унижает ее и выгнал из дома.

"Полицейские пообщались с 13-летней и 18-летней сестрами, которых оскорблял и выгнал из дома родной отец. Девушки пояснили, что отец пьет, постоянно кричит на них. Мать девочек в конфликт не вмешивалась, а была на его стороне", – сообщили в Нацполиции.

Родители рассказали полицейским, что выгнали детей, потому что их не слушаются и воруют деньги.

По словам правоохранителей, мужчина вел себя агрессивно, выбросил вещи детей из дома и сказал, что отказывается от них и не хочет больше видеть.

В отношении мужчины сотрудники полиции составили административный протокол за домашнее насилие и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

18-летняя девушка находится в Кризисном центре для пострадавших в результате домашнего насилия, а ее 13-летнюю сестру отправили в больницу.

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Полиция, Херсон.

Автор:

Телеграф
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