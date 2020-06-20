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На Харьковщине двум полицейским сообщили о подозрении в совершении грабежа

На Харьковщине двум полицейским сообщили о подозрении в совершении грабежа
05:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГУНП
Двух полицейских уличили в совершении грабежа и использовании психотропных веществ.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, 19 июня 2020 сообщили о подозрении младшим инспекторам взвода реагирования роты управления полиции охраны в Харьковской области., которые  подозреваются в грабеже, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба ГБР

"По данным следствия, младший инспектор приобрел особо опасное психотропное вещество – "PVP", после чего продал психотроп жителю Харькова. Кроме того, следователи выяснили, что указанный милиционер в феврале 2020 со своим коллегой, остановили гражданина и провели поверхностный обыск, во время которого обнаружили и изъяли медицинские пипетки с остатками наркотического вещества и полимерный сверток с той же веществом. После чего, угрожая привлечением к уголовной ответственности, открыто завладели тремя мобильными телефонами гражданина, которые обещали вернуть в дальнейшем после получения неправомерной выгоды в размере 1000 гривен", - говориться в сообщении, на официальном сайте ГБР в пятницу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет и от 6 до 10 лет с конфискацией имущества соответственно.

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Полиция, Харьковщина, ГБР.

Автор:

Телеграф
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