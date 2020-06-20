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В столице за сутки коронавирусом заболело 76 лиц, один человек умер

В столице за сутки коронавирусом заболело 76 лиц, один человек умер
11:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: КГГА
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось еще на 76 человек. Один случай - летальный.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус, увеличилось на 76 человек. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева.

На сегодня в столице уже 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет. И 5 девочек от 5 до 15 лет. 32 человека в возрасте от 18 до 74 лет. И трое мальчиков, которым 2,7 и 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15. Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя!" - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 841 лица, из них 66 детей и 73 медицинских работников.

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Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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