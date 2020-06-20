Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по состоянию на 10:00 20 июня острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 137 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них 4 человека госпитализированы (двое военнослужащих – в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", ещё двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона). Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 6 человек: 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ в Киевской области, 2 военнослужащих – во Львовской области, один сотрудник ВСУ – в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 387 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 10 человек

Всего за время пандемии выздоровели 258 человек, летальных случаев - 5.