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Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по состоянию на 10:00 20 июня острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 137 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них 4 человека госпитализированы (двое военнослужащих – в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", ещё двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона). Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 6 человек: 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ в Киевской области, 2 военнослужащих – во Львовской области, один сотрудник ВСУ – в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

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На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 387 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 10 человек

Всего за время пандемии выздоровели 258 человек, летальных случаев - 5.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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