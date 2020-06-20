ООС: боевики не пропускают людей на КПВВ, ссылаясь на карантин

Боевики на Донбассе отказываются пропускать граждан, ссылаясь на карантинные меры.
Об этом заявил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Государственной пограничной службы Юрий Лысюк, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
Он заметил, что с 10 июня были открыты КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и КПВВ "Марьинка" в Донецкой области. За этот период с КПВВ "Марьинка" смежная сторона пропустила 26 человек (с начала карантина), а с КПВВ "Станица Луганская" - 644 человека.
Лысюк подчеркнул, что неподконтрольная сторона отказывается пропускать граждан, ссылаясь на карантинные меры.
Он добавил, что на КПВВ "Станица Луганская" определены два дня, среда и суббота, в которые осуществляется пропуск граждан по согласованным спискам. "Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется", - прокомментировал Лысюк ситуацию в КПВВ.
Как сообщалось, с 10 июня был частично возобновлен пропуск людей и транспорта в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако с начала возобновления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами,