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Бегал по улице с гранатой: в Донецкой области задержали мужчину

Бегал по улице с гранатой: в Донецкой области задержали мужчину
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который после семейного скандала бегал по улице с гранатой. Боеприпас он привез с зоны боевых действий, пока он направлен на экспертизу.

"Селидовские полицейские задержали семейного дебошира, который разгуливал по городу с гранатой. Прибыв по вызову на семейную ссору, правоохранители изъяли у пьяного мужчину боевую гранату. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что вчера вечером в дежурную часть полиции обратилась 34-летняя жительница города Украинск с просьбой защитить ее от сожителя. Заявительница сообщила правоохранителям, что у нее возникла ссора с пьяным мужем, а теперь он ушел из дома, прихватив с собой гранату.

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"Уже через 20 минут на одной из улиц стражи порядка обнаружили разыскиваемого, который действительно имел при себе гранату РГД-5. На вопрос откуда у него взрывоопасный предмет, мужчина объяснил, что привез его с зоны проведения боевых действий. Изъятый боеприпас направлено на экспертизу по факту правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК открыто уголовное производство", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Полтавской области правоохранители задержали жителя Миргорода по подозрению в покушении на убийство соседей и в хранении боеприпасов.

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Украина, Граната, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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