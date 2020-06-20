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Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов

Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов
17:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОГП
Бывший военный ВСУ планировал ряд терактов на Донбассе. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, мужчина задержан, а взрывчатка изъята.

По информации прессслужбы, 20 июня 2020 года предупреждено совершение ряда террористических актов и задержано бывшего военнослужащего.

Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационную администрацию РФ в Луганской области, отметили в Офисе Генпрокурора.

"Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в г. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, бывшего военного разоблачено и задержано, а взрывчатку найдено и изъято. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

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Теракт, ОРДЛО, ОГП.

Автор:

Телеграф
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