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Двадцать нарушений режима "тишины": оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены

Двадцать нарушений режима "тишины": оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ
В субботу, 20 июня, российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152-мм и 122-мм, а также минометы калибров 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения где им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщили на странице штаба в Фейсбуке в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Украинских защитников вблизи Хутора Вольного российские наемники обстреляли из артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, а также минометов различных калибров. Позже они использовали против позиций ООС станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Новоалександровки противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа было выпущено 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям ООС вблизи Новозвановки.

Защитников Троицкого российские наемники обстреливали из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в Шумах противник выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122-мм.

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Защитников Попасной российские наемники обстреляли из артиллерийских систем 122-мм калибра, 120-ти и 82-мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр был применен и по украинским опорных пунктам в районе Золотое-4, а по Луганскому задействованы минометы 82-го калибра. Активизировался противник и у Железного, использовав против ВСУ стрелковое оружие. По окрестностям Новотошковского было выпущено мины 120-го и 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских военнослужащих, которые выполняют задачи рядом с Авдеевкой противник обстрелял из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским военнослужащим вблизи Павлополя противник дважды обстреливал из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Такие наглые действия наши военные без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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