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Крымскому татарину, который жаловался на давление ФСБ, вручили обвинение

Крымскому татарину, который жаловался на давление ФСБ, вручили обвинение
23:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Крымскому татарину Руслану Бекирову вручили обвинение.

В оккупированном Крыму жителю села Орлиное Балаклавского района г. Севастополя Руслану Бекирову в отместку за жалобу на давление со стороны сотрудников ФСБ вручили постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по "делу" о якобы даче ложных показаний.

Об этом в видео, опубликованном в Facebook "Крымской солидарностью" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Мы находимся в Севастополе, где прошли следственные действия в отношении Руслана Бекирова. Ему вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого, до этого он был подозреваемым. Руслану вменяется часть 1 статьи 307 УК РФ и обвиняют его в том, что он якобы дал заведомо ложные показания, будучи в Южном окружном военном суде по поводу Энвера Сейтосманова", - отметил Курбединов

Как считает адвокат, дело против Бекирова было открыто в отместку за то, что он написал жалобу на сотрудников ФСБ о недозволенных методах его допроса.

"Результатом того, что Руслан пожаловался на то, что на него оказывалось давление, стало то, что само это управление по г. Севастополю в ответ возбудило на Руслана Бекирова уголовное дело. По другому я этого не расцениваю - именно в отместку за то, что он не испугался и заявил о недопустимых методах и способах допроса, которые применялись к нему во время ведения уголовного дела в отношении Сейтосманова", - отметил Курбединов.

По его словам, защитой было подано ходатайство о том, чтобы к материалам дела против Бекирова было приобщено его заявление, в котором он подробно сообщал о том, что его допрос, а также подписание протокола допроса осуществлялись под давлением сотрудников ФСБ.

К данному заявлению о преступлении, сообщил адвокат, также были приобщены другие документы, в частности, фотографии сотрудников, оказывавших давление на Бекирова, которых он опознал во время следственных действий.

Как сообщалось, 21 августа 2019 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в судебном процессе по делу жителя Севастополя Энвера Сейтосманова, обвиняемого в организации деятельности Хизб ут-Тахрир, Бекиров опроверг свои письменные показания и заявил, что давал их под угрозами со стороны следователей ФСБ.

11 июня 2020 года Бекирова задержали и объявили ему о подозрении в "даче ложных показаний". Ему избрали меру пресечения - подписку о невыезде.

Бекиров давал показания в качестве свидетеля по "делу Сейтосманова", осужденного в декабре 2019 года к 17 лет колонии строгого режима.

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Крым, ФСБ, Руслан Бекиров.

Автор:

Телеграф
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