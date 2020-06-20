В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)

В Ровно археологи раскопали артефакты от бронзового века до XIII века.

Во время археологических раскопок в Ривном найдены давние артефакты.

Об этом сообщает Общественное.

«Женское украшение, разные типы наконечников стрел, фрагменты керамики и фундамента древнерусского здания. Это находки археологов в раскопках на Басивкутском городище в Ривном - основной этап исследований ученые там завершили. Во время раскопок археологи обнаружили артефакты от бронзового века до XIII века», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что почти за две недели работы на городище раскрыли участок площадью 28 кв. м. Это было продолжение исследований, которые 20 лет назад здесь проводил ривненский археолог Богдан Прищепа.

Работать на городище планируют до 26 июня. Затем раскопки закроют и расчистят территорию.

Напоминаем, археологи возле озера Басов Кут в Ривном исследуют жилье славян V-VII веков. Это так называемые "спасительные раскопки", которые проводят перед застройкой участка. Уникальность этого объекта заключается в том, что таких исследованных объектов в Украине совсем немного.