Нарушение карантина в Киеве: комиссия составила 375 админпротоколов

В Киеве провели проверку заведений на соблюдение правил карантина.

По результатам проверок в столице составлено 375 админпротоколов о нарушении карантинных мероприятий. В частности, нарушения были выявлены преимущественно на объектах общественного питания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований провели рейды относительно соблюдения карантинных мероприятий в 27 развлекательных заведениях столицы в ночное время в выходные дни. По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей". За выявленные нарушения в отношении деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2365 объектах г. Киев: 1020 - заведения общественного питания, 900 - продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей. Проведено 920 консультаций субъектов хозяйствования.

Так, при проведении комиссионных мероприятий выявлены нарушения преимущественно на объектах общественного питания, а именно: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств.

"По результатам работы комиссий составлено 375 административных протоколов по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей", - добавили в КГГА.

Напомним, комиссия ТЭБ и ЧС решила, что открытие оздоровительных детских учреждений в Киевской области преждевременно, вводится немедленный контроль за соблюдением санитарного законодательства.