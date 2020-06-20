На Кировоградщине водитель мопеда не справился с управлением и упал с обрыва

В Кировоградской области спасатели спасли мужчину, который упал с дамбы.

В Кировоградской области, в Бобринецком районе возле с. Марьяновка, с плотины местного пруда упал человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Кировоградской области.

"Мужчина 1952 года, ехавший на мопеде с г. Бобринец в с. Кривоносово, не справился с управлением и упал со скалистого обрыва", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части Бобринца с помощью носилок и веревки достали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи для обследования и последующей госпитализации.

Напомним, в Черкасской области в результате ДТП пострадали шесть человек, среди них трое детей.