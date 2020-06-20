На Киевщине увеличивают количество общественного транспорта

В Киевской области будет увеличено число общественного транспорта.

В Киевской области увеличивают количество транспортных средств на городских, пригородных, внутренне областных и межобластных автобусных маршрутах общего пользования.

Об этом заявил на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин.

"Будет увеличено количество транспортных средств на городских, пригородных, внутренне областных и межобластных автобусных маршрутах общего пользования. Уже усилен контроль за обязательным определением владельцами лиц, которые отвечают за соблюдение автоперевозчиками и водителями автобусов санитарных норм во время посадки и высадки пассажиров", - сообщил Володин.

Напомним, по информации Минздрава, увеличение количества подвижного состава общественного транспорта планируется за счет перевозчиков.