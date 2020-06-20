На Прикарпатье случился оползень: транспортное сообщение заблокировано

На Прикарпатье произошел сдвиг почвы на дорогу.

Сегодня в с. Белая Река Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения Гринява - Голошино примерно объемом 1 тыс 100 м куб. протяженностью 40 м.

Об этом сообщает ГСЧС.

К восстановлению транспортного сообщения привлечено 3 человека и 1 ед. техники дорожно - эксплуатационного участка.

И в с. Кохан Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения Кохан - Перекрестное объемом 1 тыс 400 м куб. К восстановлению транспортного сообщения привлечено 2 человека и 1 ед. техники дорожно - эксплуатационного участка. К местам направлено МОГ Верховинского РО ГСЧС.

Движение автотранспорта в обоих случаях был временно перекрыто. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 18:30 оползень на дороге местного значения Гринява - Голошино в с. Белая Река Верховинского района очищен, проезд автотранспорта обеспечен.

Напомним, в результате непогоды в Украине обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях.