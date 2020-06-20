В Винницкой области спасатели достали из пруда тело утонувшего мужчины

На Виннитчине в водоеме утонул 59-летний мужчина.

В пятницу в 21:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в с. Большие Крушлинцы, Винницкого района местный житель пошел купаться и не вернулся. Об этом сообщает ГСЧС.

Прибыв к месту вызова, бойцы государственной пожарно-спасательной части № 5 начали поисковые действия пропавшего гражданина. По состоянию на 1:30 20 июня мужчину не удалось обнаружить.

20 июня работы по поиску утопленника были продолжены. Группой водолазно-спасательных работ АРЗ СП ГУ ДСНС Украины в Винницкой области из пруда было извлечено тело 59-летнего местного жителя.

К проведению указанных работ от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Напомним, во время непогоды на Буковине утонул подросток.