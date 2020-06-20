В Станице Луганской произошел взрыв в частном доме: есть погибшие

В Станице Луганской погибли люди в результате взрыва в жилом доме.

Сегодня в 16:09 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя пгт Станица Луганская произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП в Луганской области, отдела полиции и прокуратуры.

Правоохранители установили, что по данному адресу произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома - мужчина, 1962 года рождения, и женщина, 1968 года рождения.

Данный факт внесен в ЕРДР. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, бывший военный ВСУ планировал ряд терактов.