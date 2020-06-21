На Сумщине мужчина упал в 10-метровый колодец (Фото)

В Сумской области спасатели достали из колодца мужчину.

В субботу в 14:35 в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, на ул. Вишневой в пгт Низы Сумского района в колодец упал человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

На место вызова направили очередное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста, которая дислоцируется в поселке и отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

Как было установлено, в 10-ти метровом колодце в воде, глубиной около 1,5 м находился человек. Спасатель на веревке спустился вниз и надел на пострадавшего, который был в сознании, специальный пояс с присоединенной к нему веревкой и мужчины поднялись на поверхность.

Жителя поселка 1983 г.р. бригада экстренной медицинской помощи доставила в областную клиническую больницу. В спасательной операции вместе с работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям активное участие приняли местные жители.

Напомним, в Днепропетровской области спасли корову, которая упала в колодец.