Возле Днепра произошел пожар в заброшенном здании площадью 300 кв. м

На Днепропетровщине сгорело заброшенное здание площадью 300 кв. м.

В субботу в 18:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: Днепровской район, поселок Авиаторский, вблизи улицы Аэродром.

Об этом сообщает ГСЧС.

По указанному адресу направлено очередные отделения первой, девятнадцатый пожарно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожарные установили, что огнем охвачена одноэтажное, деревянное сооружение, и площадь пожара составляет ориентировочно 300 кв. м.

Учитывая площадь пожара и интенсивность горения, к месту пожара дополнительно направлено дежурное отделение пятой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в области.

Огнем уничтожено сооружение на общей площади 300 кв. метров.

Пожар локализован в 19:33 и ликвидирован в 20:56. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечено 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в центре столицы горело здание "Киевпроекта".