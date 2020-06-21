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На Одесчине на территории бывшей воинской части обнаружили арсенал оружия

На Одесчине на территории бывшей воинской части обнаружили арсенал оружия
04:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
На Одесчине сотрудники СБУ и полиции нашли арсенал оружия на территории бывшей воинской части.

Хранилище со взрывным оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими в заброшенном здании на территории бывшей воинской части в Лиманском районе.

Об этом сообщает полицию Одесской области.

Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов.

Все это правоохранители направили на экспертизу, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области у местного жителя обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

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СБУ, Полиция, Одесчина.

Автор:

Телеграф
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