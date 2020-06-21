В Днепропетровской области произошло ДТП: погибли три человека

На Днепропетровщине легковушка столкнулась с грузовиком.

В субботу в 22:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Солонянском районе на 429 км автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия предварительно установлено, что с грузовым автомобилем DAF, совершавшим маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль NISSAN Maxima, в салоне которого находились 7 человек, из них 3 ребенка. В грузовом автомобиле был 1 водитель.

В результате столкновения погибли 3 человека, из них 1 ребенок: 2 человека 1998 по 1992 года рождения и девочка 2017 рождения. Пострадало 4 человека, из них 2 ребенка: 2 женщины 1992 и 1994 рождения и два мальчика 2015 и 2019 рождения.

Пострадавших с предварительными диагнозами политравмы в тяжелом состоянии госпитализировали: детей - в областную детскую клиническую больницу, взрослых - в областную клиническую больницу им. Мечникова.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тела двух погибших мужчин из искореженного автомобиля.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Кропивницком Mazda влетела в остановку.