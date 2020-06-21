У жителя Днепра обнаружили арсенал оружия (Видео)

В Днепре у 48-летнего мужчины во время профилактической отработки полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Так, 19 июня сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели санкционированный судом обыск в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"В результате обыска, полицейские обнаружили и изъяли тубус от "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом калибра 5,6 мм, гладкоствольное двуствольное ружье калибром 12 мм, оптический прицел, 6 шомполов, 3 примера, 20 пистолетных магазинов, 3 пистолетные стволы калибром 9 мм, обрезанный ствол калибром 12 мм, пневматическое ружье калибром 4,5 мм, гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены ее составных частей, пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе дальнейшего комплекса следственных и розыскных мероприятий оперативники установят каналы поступления оружия, с какой целью днепрянин хранил его и причастность мужчины к совершению других преступлений.

Напомним, в с.Наталино Красноградского района Харьковской области неизвестные осуществили подрыв банкомата, встроенного в магазин.