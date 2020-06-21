Словесная перепалка в магазине под Киевом закончилась дракой: один из участников получил колбасой по голове (Видео)

В одном из супермаркетов под Киевом мужчина избил соперника палкой купленной колбасы. Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как у крупного мужчины в маске, который рассчитывался на кассе за палку колбасы, произошла словесная перепалка с парнем, стоявшим возле кассы. После этого он вытолкал своего соперника из магазина, ударив его по лицу колбасой.

В это время очевидцы инцидента собрались вызвать полицию, а парень, получивший колбасой по голове, спросил, все ли они сняли на видео.

Когда конфликт вроде бы был исчерпан, и мужчина с колбасой начал уходить, его соперник попытался отомстить.

Однако, после неудачного удара ногой в спину он оступился и упал плашмя на плитку.

В ответ крупный мужчина в маске снова ударил его по голове несколько раз палкой колбасы, в результате чего она разломалась.